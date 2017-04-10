Halk Oylaması Güvenliği Tedbirleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halk oylaması sürecinin güvenliğini sağlamak için 251 bin 788 emniyet personeli ile 128 bin 445 jandarma personelinin görevlendirildiğini açıklayarak, "Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması için görevlendirilmişlerdir. İlaveten 6 bin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli ihtiyaç olması halinde takviye kuvvet olarak planlanmıştır." dedi.



Soylu, Bakanlıkta, halk oylaması güvenliğine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların güven ve huzur i·çi·nde sandığa gi·di·p oylarını kullanabilmeleri i·çi·n gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.



Görevlendirmelerin yapıldığını, olası gelişmelere göre strateji·k planların hazırlandığını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:



"16 Ni·san Pazar günü 55 milyon 319 bi·n 222 seçmen, ülke geneli·nde kurulacak olan 167 bi·n 140 sandıkta oy kullanacaklardır. Sürecin güvenliğini temi·n etmek i·çi·n 251 bin 788 emniyet personeli, 128 bin 445 jandarma personeli görevlendirilmiştir. Ayrıca 26 ilde 51 bin 148 güvenlik korucusu, 18 bin 675 gönüllü güvenlik korucusu da halk oylaması i·çi·n görevlendirilmiştir. Bütün bunlara ilaveten 6 bin Kara Kuvvetleri· Komutanlığı personeli ihtiyaç olması hali·nde takviye kuvvet olarak planlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bildirilecek, enerjiyle ilgili kritik tesislerin, trafo merkezleri·ni·n korunması i·çi·n 3 bin 476 devriye olmak üzere 9 bin 674 jandarma personeli, 3 bin 260 eki·p olmak üzere 8 bin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli· görevlendirilmiştir. Si·ber saldırılara karşı ilgili bi·ri·mler 24 saat esasına göre çalışacaklardır."



"Bölge güvenlik toplantıları"



Halk oylamasının güvenli bi·r ortamda gerçekleştirilmesi için aldıkları önlemleri halk oylaması öncesi, oylama günü ve halk oylaması sonrasına ilişkin tedbirler olarak üç kısımda ele aldıklarını dile getiren Bakan Soylu, referandum tarihi belli· olduktan kısa süre sonra 7 bölgede, 81 ili kapsayan "halk oylaması bölge güvenlik toplantıları" yaptıklarını hatırlattı.



Toplantılarda hem olası tehditleri hem de alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini anımsatan Soylu, seçi·m güvenliğine ilişkin yazılı talimatnameleri de verdiklerini bildirdi. Soylu, illerdeki çalışmaların kontrolünün yapıldığını aktardı.



(Sürecek)