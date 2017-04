Halk Oylaması Günü Türkiye İçin Hava Tahmini

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının yapılacağı yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşanacağını bildirdi.



Orman ve Su İşler Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, Eroğlu'nun meteorolojik değerlendirmesine yer verildi.



Türkiye genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Eroğlu, Trakya, iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.



İstanbul ve İzmir'in yarın çok bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının 21-22 derece tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, Ankara'da sabah saatlerinde az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, 13.00-19.00 saatlerinde sağanak beklendiğini kaydetti.