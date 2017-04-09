Halk Oylaması Doğru

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" oyu için broşür dağıttı.



TÜGVA Samsun İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, TÜGVA Samsun Temsilciliğinin "Gelecek için Evet" çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, bu kapsamda 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde yapılan çalışmayla yoğun yağmur altında yüzlerce vatandaşa ulaşıldığı kaydedildi.



İl Temsilcisi Durmuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerin, ilçelerde "evet" oyu için broşür dağıttığı ifade edilen açıklamada, çalışmada üzerinde "evet" yazılı tişörtleri giyen gençlerin, yeni anayasa hakkında bilgi verdiği aktarıldı.



Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Durmuşoğlu, şunları kaydetti:



"TÜGVA olarak, bu aksak sistem yerine, halkın ve özellikle gençlerin özne olduğu, hem seçtiği, hem seçildiği, hem de yargılayabildiği bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmek istiyoruz. Bu geçiş sürecinde aktif rol oynayarak, bölgemiz, ülkemiz ve nesillerimizin geleceğine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İl genelinde vakfımız referandum otobüsümüz eşliğinde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 'Evet'in hepimize güzellikler getireceğine, ülkemizin her alanda büyümesine vesile olacağına inancımız tam."