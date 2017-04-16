Halk Oylaması Başladı

Doğu illerinde Anayasa değişikliği halk oylamasının saat: 07.00'da başlamasının ardından Elazığ,Tunceli ve Bingöl'de seçmenler sandık başına gitti.



Anayasa Değişikliği Referandumu için Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de sabahın ilk saatlerinde oylar kullanılmaya başlandı. Elazığ'da bin 491 sandıkta 405 bin 353, Bingöl'de 614 sandıkta 174 bin 843, Tunceli'de ise 470 sandıkta 60 bin 789 seçmen oy kullanacak.



Sabah erkenden sandıkların başında giderek oylarını kullanan vatandaşlar, halk oylamasının hayırlı olmasını dilerken heyecandan sabaha kadar da uyuyamadıklarını kaydetti. - ELAZIĞ