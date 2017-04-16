Halk Oylaması

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "Mühürsüz oy pusulaları ve zarflar kullanıldı. İlk kez YSK, hukukun önüne geçerek mühürsüz oyları geçerli saydığını paylaştı." dedi.



Canpolat, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, YSK verilerine göre sandıkların yüzde 68'inin açıldığını kaydederek, Anadolu Ajansının sonuçlara ilişkin manipülasyon yaptığını öne sürdü.



"YSK'nın İstanbul'da ve Türkiye'de iktidarın talimatıyla hareket ettiğini" iddia eden Canpolat, şöyle devam etti:



"İstanbul'da 35 ilçede seçim kurullarına itiraz ettik. İtiraz gerekçelerimizin en başında YSK'nın ve İl Seçim Kurulunun gönderdiği oy pusulalarının büyük bir kısmının eksik olması geliyor. Birçok ilçede eksik olan mühürlü seçmen kağıtlarıyla seçime girmiş olduk. Bir kısmı gönderildi, bir kısmı gönderilmedi. Bu Türkiye'de ilk kez oluyor. 35 ilçede eksik seçmen kağıtlarıyla seçime girdik. Bazı oy pusulalarında 'evet' mührü olduğunun tespitini yapıp, tutanaklarını tuttuk. Mühürsüz oy pusulaları ve zarflar kullanıldı. İlk kez YSK, hukukun önüne geçerek mühürsüz oyları geçerli saydığını paylaştı. Onlarca ilçede mühürsüz seçmen kağıtlarının ve zarflarının olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Anlaşılıyor ki YSK yine iktidarın emriyle hareket ettiğini, her türlü seçim yolsuzluğunu yapmaya zemin hazırlamanın altyapısını oluşturduğunu gösterdi."



Canpolat, ellerindeki verilere göre İstanbul'daki oy oranlarının yüzde 52,60, açılan sandıkların oranının da yüzde 92 olduğunu ifade ederek, "İstanbul örgütünü, İstanbul halkını bir kez daha kutlamak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 1994'ten bu yana İstanbul'u hep önde götürdü. İstanbul'daki bütün bu hukuksuzluklara, adaletsizliklere rağmen seçim kurulunun taraflılığına, devletin televizyonlarına, büyük medyaya rağmen, büyük paralara rağmen sıfır bütçeyle İstanbul'da bir başarı olduğu gerçektir. 35 ilçede itirazımız var ve bu itirazları sonuna kadar koruyacağız." diye konuştu.