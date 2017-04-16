Halk Oylaması

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, halk oylamasıyla ilgili teşekkür mesajı yayımladı.



Aksoy, mesajında, Tatvan ilçe merkezi ve bağlı köy ile mezralarında 52 bin 298 seçmenden, 41 bin 867'sinin 178 sandıkta oy kullandığını bildirdi.



Oy sayma işlemlerinin tamamlandığını anımsatan Aksoy, "Tatvan'da oy sayma işlemi tamamlandı. Tatvan yine en doğru kararı vererek kendine yakışanı yaptı. Tatvan iyi bir sonuç ile 'evet' dedi. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sonucun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.