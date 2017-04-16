Halk Oylaması

MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel, "Bizler demokrasiye inanıyoruz. Türk milleti yine iradesini ortaya koymuştur." dedi.



Önsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, referandum da çıkan "evet" sonucunun herkese hayırlar getirmesini diledi.



MHP'nin demokrasinin koruyucusu olduğunu belirten Önsel, "Milletimiz bugün referandum da iradesini ortaya koydu. MHP'nin ortaya koymuş olduğu politika 'evet' olmuştur. Bu yüzden 'evet' oyu veren MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sonucunda memleketimiz ve vatanımız için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." dedi.



Bundan sonraki süreçte MHP'nin çalışmalarına dün olduğu gibi yarın da devam edeceğini vurgulayan Önsel, "Referandum sürecinde önemli katkıları olan yine MHP'dir. Önceki ve bugün gerçekleştirilen seçim sonuçları kıyaslandığı zaman bölgeler anlamında MHP'nin ne kadar katkı sağladığı ortadadır. Bizler demokrasiye inanıyoruz. Türk milleti yine iradesini ortaya koymuştur. 2019 yılında seçimler yapılacak orada da yine adaylar mücadelesini verecek." diye konuştu.