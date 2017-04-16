Halk Oylaması

AK Parti Bartın İl Başkanı Hüseyin Manav, halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin tercihi 'evet' olmuştur, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.



Manav, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların erken saatlerden itibaren kentte tercihini ortaya koymak için sandığa gittiğini belirtti.



Yüzde 86 ile yüksek bir katılımın olduğu ilde referandum un huzurlu bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Manav, "Bartın'da sayım işlemleri tamamlandı ve resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56,21 'evet', yüzde 43,79 'hayır' oyu çıkmıştır. Milletimizin tercihi 'evet' olmuştur, vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.



Öte yandan AK Parti il binasını dolduran vatandaşların, seçim sonuçlarının netlik kazanmasıyla sevinç yaşadıkları ve birbirlerini tebrik ettiği görüldü.