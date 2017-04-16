MARDİN (AA) - Anayasa değişikliği halk oylaması için 454 bin 263 seçmenin bin 560 sandıkta oy kullandığı Mardin'de oy sayım işlemleri tamamlandı.



AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına oranla oyların arttığını aktardı.



Çankırı, "Mardin genelinde çok şükür terör mağdurları vatandaşlarımız da gücünü göstermiştir." dedi.





AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zeynep Alkış ise seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.





Vatandaşların değişim ve dönüşüme yürekten 'evet dediğini aktaran Alkış, "Halk değişime, dönüşüme, istikrara 'evet' dedi. Bölgemizde başta barışın tesisi adına evet denildi. Bu anlamda çukur siyasetinin etkili olmadığını, vesayetlerin kırıldığını görmekteyiz." diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar da vatandaşların kentte tercihini ortaya koymak için sabah erken saatlerden itibaren sandığa gittiğini belirtti.



Kentte katılımın yüksek olduğunu aktaran Dündar, "Birilerinin her türlü siyasi algısına rağmen Mardin halkı sağduyulu davranmış, yeni hükümet sistemini onaylamıştır." şeklinde konuştu.