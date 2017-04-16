AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, halk oylamasına ilişkin, "Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' demiştir. Bu sonuç ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Maviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylamanın kazananın Türkiye olduğunu söyledi.



Sonuçların hayırlı olması dileğinde bulunan Maviş, "Milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'Evet' demiştir. Bu sonuç ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Milletimizin tercihi sandıklarda tecelli etmiştir. Sinop halkı da güçlü şekilde 'Evet' diyerek Türkiye'nin daha da büyümesine destek vermiştir. Tüm hemşehrilerime verdikleri güçlü destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu oylamanın kaybedeni yok ama kazananı Türkiye oldu." ifadelerini kullandı.



Maviş, halk oylaması sonucunun Türkiye'nin geleceği açısından son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti.