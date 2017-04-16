Halk Oylaması

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İnanıyoruz ki ülkemiz bu anayasa değişikliğiyle birlikte her alanda büyük bir atılım gösterecektir." ifadesini kullandı.



Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandum una katılım gösteren bütün vatandaşlara teşekkür etti.



Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçlü devlet yapısının oluşturulması açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Genç, referandum da Trabzon'da 'evet' oylarının yüzde 66,6 çıkmasından son derece memnuniyet duyduklarını kaydetti.



Genç, bu durumun anayasa değişikliğinin halk nezdinde ne kadar benimsendiğinin en açık göstergesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Trabzon'da iktidar, muhalefet bütün partiler son derece demokratik bir şekilde kendi kampanyalarını yürüttüler. Demokratik ilkelere riayet ederek herkes partisinin görüşünü, kendi görüşlerini hür bir şekilde ifade etti. Bu durum Türkiye'nin demokratik olgunluk seviyesinin gelmiş olduğu nokta açısından son derece sevindirici bir gelişmedir. Herkes, anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini ve desteklerini özgürce dile getirdi. Nihai kararı da halkımız verdi. 'evet' oyu veren de 'hayır' oyu veren de bizim vatandaşlarımızdır ve bizim için aynı değerdedir."



Genç, şöyle devam etti:



"Bundan sonra da ülkemizin daha güçlü olması için var gücümüzle birlikte hareket edeceğiz ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Anayasa değişikliğine şehrimizden yüzde 66,6 'Evet' oyuyla destek çıkmış olması bizleri son derece mutlu etmiştir. İnanıyoruz ki ülkemiz bu anayasa değişikliğiyle birlikte her alanda büyük bir atılım gösterecektir. Şüpheniz olmasın ki Türkiye, oluşturacağı güçlü devlet yapısıyla geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir."