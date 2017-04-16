Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri
ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyAlmanya% 62,81% 37,19164.94897.6651.430.1321.340582% 43265.155262.613Amerika Birleşik Dev.% 15,01% 84,992.23012.628100.04010151% 5014.94714.858Arnavutluk% 41,8% 58,21532131.
|Ülke
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Almanya
|% 62,81
|% 37,19
|164.948
|97.665
|1.430.132
|1.340
|582
|% 43
|265.155
|262.613
|Amerika Birleşik Dev.
|% 15,01
|% 84,99
|2.230
|12.628
|100.040
|101
|51
|% 50
|14.947
|14.858
|Arnavutluk
|% 41,8
|% 58,2
|153
|213
|1.007
|2
|2
|% 100
|373
|366
|Avustralya
|% 50
|% 50
|1.213
|1.213
|44.463
|44
|16
|% 36
|2.446
|2.426
|Avusturya
|% 70,75
|% 29,25
|7.761
|3.208
|108.561
|134
|33
|% 25
|11.076
|10.969
|Azerbaycan
|% 39,03
|% 60,97
|217
|339
|6.279
|7
|1
|% 14
|565
|556
|Bahreyn
|% 0
|% 0
|0
|0
|982
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Belçika
|% 77,8
|% 22,2
|12.717
|3.629
|137.675
|174
|41
|% 24
|16.580
|16.346
|Birleşik Arap Emir.
|% 9,61
|% 90,39
|79
|743
|5.276
|6
|1
|% 17
|830
|822
|Birleşik Krallık
|% 18,16
|% 81,84
|1.292
|5.822
|92.942
|134
|34
|% 25
|7.203
|7.114
|Bosna-Hersek
|% 66,37
|% 33,63
|223
|113
|2.444
|4
|1
|% 25
|341
|336
|Bulgaristan
|% 28,16
|% 71,84
|234
|597
|7.393
|15
|11
|% 73
|835
|831
|Cezayir
|% 43
|% 57
|356
|472
|1.535
|2
|2
|% 100
|842
|828
|Çek Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.111
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Çin Halk Cumhuriyeti
|% 25,11
|% 74,89
|178
|531
|2.077
|4
|3
|% 75
|717
|709
|Danimarka
|% 57,1
|% 42,9
|2.031
|1.526
|34.139
|42
|12
|% 29
|3.601
|3.557
|Finlandiya
|% 28,19
|% 71,81
|522
|1.330
|4.947
|12
|11
|% 92
|1.866
|1.852
|Fransa
|% 64,45
|% 35,55
|25.497
|14.063
|326.375
|344
|105
|% 31
|40.051
|39.560
|Güney Afrika
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.061
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Gürcistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.789
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Hollanda
|% 69,51
|% 30,49
|20.467
|8.976
|252.839
|365
|102
|% 28
|29.850
|29.443
|Irak Cumhuriyeti
|% 34,59
|% 65,41
|119
|225
|2.813
|4
|4
|% 100
|345
|344
|İran
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.080
|3
|0
|% 0
|0
|0
|İrlanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.866
|2
|0
|% 0
|0
|0
|İspanya
|% 18,68
|% 81,32
|71
|309
|2.933
|4
|1
|% 25
|387
|380
|İsrail
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.927
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İsveç
|% 37,35
|% 62,65
|121
|203
|37.857
|32
|1
|% 3
|327
|324
|İsviçre
|% 39,6
|% 60,4
|3.964
|6.046
|95.264
|110
|29
|% 26
|10.144
|10.010
|İtalya
|% 39,81
|% 60,19
|678
|1.025
|14.195
|15
|4
|% 27
|1.716
|1.703
|Japonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.319
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Kanada
|% 27,34
|% 72,66
|1.289
|3.426
|25.442
|42
|19
|% 45
|4.763
|4.715
|Katar
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.836
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kazakistan
|% 46,68
|% 53,32
|225
|257
|4.443
|6
|3
|% 50
|489
|482
|Kırgızistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.994
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Kosova
|% 57,14
|% 42,86
|404
|303
|1.278
|3
|3
|% 100
|714
|707
|Kuveyt
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.362
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
|% 0
|% 0
|0
|0
|104.507
|75
|0
|% 0
|0
|0
|Lübnan
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.224
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Lüksemburg Büyük Dükalığı
|% 63,63
|% 36,37
|768
|439
|571
|28
|4
|% 14
|1.225
|1.207
|Macaristan
|% 25,75
|% 74,25
|232
|669
|1.935
|2
|2
|% 100
|913
|901
|Makedonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.422
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Mısır
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.492
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Norveç
|% 49,53
|% 50,47
|213
|217
|8.481
|27
|3
|% 11
|432
|430
|Özbekistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|747
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Polonya
|% 26,31
|% 73,69
|181
|507
|3.102
|3
|2
|% 67
|698
|688
|Romanya
|% 44,99
|% 55,01
|727
|889
|6.345
|16
|13
|% 81
|1.632
|1.616
|Rusya Federasyonu
|% 26,54
|% 73,46
|336
|930
|11.258
|14
|6
|% 43
|1.275
|1.266
|Singapur Cumhuriyeti
|% 44,31
|% 55,69
|284
|357
|604
|1
|1
|% 100
|646
|641
|Sudan
|% 0
|% 0
|0
|0
|984
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Suudi Arabistan
|% 41,66
|% 58,34
|1.134
|1.588
|25.743
|33
|12
|% 36
|2.831
|2.722
|Tayland
|% 0
|% 0
|0
|0
|802
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Türkmenistan
|% 44,23
|% 55,77
|345
|435
|2.706
|6
|4
|% 67
|785
|780
|Ukrayna
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.734
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Umman
|% 23,53
|% 76,47
|72
|234
|1.322
|2
|1
|% 50
|308
|306
|Ürdün
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.895
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Yeni Zelanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|758
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Yunanistan
|% 23,25
|% 76,75
|163
|538
|10.562
|14
|13
|% 93
|718
|701