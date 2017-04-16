Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri
ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyAlmanya% 63,94% 36,0687.
|Ülke
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Almanya
|% 63,94
|% 36,06
|87.336
|49.256
|1.430.132
|1.340
|289
|% 22
|137.877
|136.592
|Amerika Birleşik Dev.
|% 14,43
|% 85,57
|714
|4.234
|100.040
|101
|19
|% 19
|4.973
|4.948
|Arnavutluk
|% 41,8
|% 58,2
|153
|213
|1.007
|2
|2
|% 100
|373
|366
|Avustralya
|% 54,01
|% 45,99
|1.117
|951
|44.463
|44
|15
|% 34
|2.082
|2.068
|Avusturya
|% 71,67
|% 28,33
|2.662
|1.052
|108.561
|134
|12
|% 9
|3.734
|3.714
|Azerbaycan
|% 39,03
|% 60,97
|217
|339
|6.279
|7
|1
|% 14
|565
|556
|Bahreyn
|% 0
|% 0
|0
|0
|982
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Belçika
|% 81,55
|% 18,45
|7.914
|1.790
|137.675
|174
|24
|% 14
|9.820
|9.704
|Birleşik Arap Emir.
|% 9,61
|% 90,39
|79
|743
|5.276
|6
|1
|% 17
|830
|822
|Birleşik Krallık
|% 14,92
|% 85,08
|333
|1.899
|92.942
|134
|11
|% 8
|2.259
|2.232
|Bosna-Hersek
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.444
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Bulgaristan
|% 34,8
|% 65,2
|79
|148
|7.393
|15
|4
|% 27
|227
|227
|Cezayir
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.535
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Çek Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.111
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Çin Halk Cumhuriyeti
|% 38,89
|% 61,11
|70
|110
|2.077
|4
|1
|% 25
|180
|180
|Danimarka
|% 59,02
|% 40,98
|811
|563
|34.139
|42
|5
|% 12
|1.389
|1.374
|Finlandiya
|% 30,11
|% 69,89
|28
|65
|4.947
|12
|1
|% 8
|93
|93
|Fransa
|% 61,6
|% 38,4
|10.140
|6.321
|326.375
|344
|38
|% 11
|16.643
|16.461
|Güney Afrika
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.061
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Gürcistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.789
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Hollanda
|% 68,88
|% 31,12
|8.279
|3.740
|252.839
|365
|46
|% 13
|12.167
|12.019
|Irak Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.813
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İran
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.080
|3
|0
|% 0
|0
|0
|İrlanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.866
|2
|0
|% 0
|0
|0
|İspanya
|% 18,68
|% 81,32
|71
|309
|2.933
|4
|1
|% 25
|387
|380
|İsrail
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.927
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İsveç
|% 37,35
|% 62,65
|121
|203
|37.857
|32
|1
|% 3
|327
|324
|İsviçre
|% 0
|% 0
|0
|0
|95.264
|110
|0
|% 0
|0
|0
|İtalya
|% 39,81
|% 60,19
|678
|1.025
|14.195
|15
|4
|% 27
|1.716
|1.703
|Japonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.319
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Kanada
|% 27,24
|% 72,76
|405
|1.082
|25.442
|42
|6
|% 14
|1.500
|1.487
|Katar
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.836
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kazakistan
|% 38,33
|% 61,67
|23
|37
|4.443
|6
|2
|% 33
|61
|60
|Kırgızistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.994
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Kosova
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.278
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kuveyt
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.362
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
|% 0
|% 0
|0
|0
|104.507
|75
|0
|% 0
|0
|0
|Lübnan
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.224
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Lüksemburg Büyük Dükalığı
|% 0
|% 0
|0
|0
|571
|28
|0
|% 0
|0
|0
|Macaristan
|% 22,95
|% 77,05
|115
|386
|1.935
|2
|1
|% 50
|505
|501
|Makedonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.422
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Mısır
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.492
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Norveç
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.481
|27
|0
|% 0
|0
|0
|Özbekistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|747
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Polonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.102
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Romanya
|% 60,47
|% 39,53
|78
|51
|6.345
|16
|2
|% 12
|131
|129
|Rusya Federasyonu
|% 23,17
|% 76,83
|215
|713
|11.258
|14
|3
|% 21
|935
|928
|Singapur Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|604
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Sudan
|% 0
|% 0
|0
|0
|984
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Suudi Arabistan
|% 20,96
|% 79,04
|35
|132
|25.743
|33
|1
|% 3
|168
|167
|Tayland
|% 0
|% 0
|0
|0
|802
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Türkmenistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.706
|6
|0
|% 0
|0
|0
|Ukrayna
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.734
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Umman
|% 23,53
|% 76,47
|72
|234
|1.322
|2
|1
|% 50
|308
|306
|Ürdün
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.895
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Yeni Zelanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|758
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Yunanistan
|% 23,25
|% 76,75
|163
|538
|10.562
|14
|13
|% 93
|718
|701