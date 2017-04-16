Halk Oylaması - 16.04.2017 - Yurt Dışı Temsilcilikleri
ÜlkeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyAlmanya% 63,98% 36,0260.
|Ülke
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Almanya
|% 63,98
|% 36,02
|60.875
|34.273
|1.430.132
|1.340
|208
|% 16
|96.108
|95.148
|Amerika Birleşik Dev.
|% 14,31
|% 85,69
|652
|3.905
|100.040
|101
|16
|% 16
|4.580
|4.557
|Arnavutluk
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.007
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Avustralya
|% 34,18
|% 65,82
|189
|364
|44.463
|44
|11
|% 25
|558
|553
|Avusturya
|% 73,79
|% 26,21
|2.162
|768
|108.561
|134
|10
|% 7
|2.947
|2.930
|Azerbaycan
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.279
|7
|0
|% 0
|0
|0
|Bahreyn
|% 0
|% 0
|0
|0
|982
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Belçika
|% 77,85
|% 22,15
|2.938
|836
|137.675
|174
|11
|% 6
|3.812
|3.774
|Birleşik Arap Emir.
|% 9,61
|% 90,39
|79
|743
|5.276
|6
|1
|% 17
|830
|822
|Birleşik Krallık
|% 19,53
|% 80,47
|126
|519
|92.942
|134
|4
|% 3
|658
|645
|Bosna-Hersek
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.444
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Bulgaristan
|% 34,8
|% 65,2
|79
|148
|7.393
|15
|4
|% 27
|227
|227
|Cezayir
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.535
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Çek Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.111
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Çin Halk Cumhuriyeti
|% 38,89
|% 61,11
|70
|110
|2.077
|4
|1
|% 25
|180
|180
|Danimarka
|% 59,02
|% 40,98
|811
|563
|34.139
|42
|5
|% 12
|1.389
|1.374
|Finlandiya
|% 30,11
|% 69,89
|28
|65
|4.947
|12
|1
|% 8
|93
|93
|Fransa
|% 61,76
|% 38,24
|6.997
|4.333
|326.375
|344
|26
|% 8
|11.460
|11.330
|Güney Afrika
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.061
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Gürcistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.789
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Hollanda
|% 70,19
|% 29,81
|3.986
|1.693
|252.839
|365
|23
|% 6
|5.741
|5.679
|Irak Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.813
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İran
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.080
|3
|0
|% 0
|0
|0
|İrlanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.866
|2
|0
|% 0
|0
|0
|İspanya
|% 18,68
|% 81,32
|71
|309
|2.933
|4
|1
|% 25
|387
|380
|İsrail
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.927
|4
|0
|% 0
|0
|0
|İsveç
|% 37,35
|% 62,65
|121
|203
|37.857
|32
|1
|% 3
|327
|324
|İsviçre
|% 0
|% 0
|0
|0
|95.264
|110
|0
|% 0
|0
|0
|İtalya
|% 0
|% 0
|0
|0
|14.195
|15
|0
|% 0
|0
|0
|Japonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.319
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Kanada
|% 0
|% 0
|0
|0
|25.442
|42
|0
|% 0
|0
|0
|Katar
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.836
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kazakistan
|% 38,33
|% 61,67
|23
|37
|4.443
|6
|2
|% 33
|61
|60
|Kırgızistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.994
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Kosova
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.278
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Kuveyt
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.362
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Kuzey Kıbrıs Türk Cum.
|% 0
|% 0
|0
|0
|104.507
|75
|0
|% 0
|0
|0
|Lübnan
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.224
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Lüksemburg Büyük Dükalığı
|% 0
|% 0
|0
|0
|571
|28
|0
|% 0
|0
|0
|Macaristan
|% 22,95
|% 77,05
|115
|386
|1.935
|2
|1
|% 50
|505
|501
|Makedonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.422
|4
|0
|% 0
|0
|0
|Mısır
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.492
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Norveç
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.481
|27
|0
|% 0
|0
|0
|Özbekistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|747
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Polonya
|% 0
|% 0
|0
|0
|3.102
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Romanya
|% 60,47
|% 39,53
|78
|51
|6.345
|16
|2
|% 12
|131
|129
|Rusya Federasyonu
|% 23,17
|% 76,83
|215
|713
|11.258
|14
|3
|% 21
|935
|928
|Singapur Cumhuriyeti
|% 0
|% 0
|0
|0
|604
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Sudan
|% 0
|% 0
|0
|0
|984
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Suudi Arabistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|25.743
|33
|0
|% 0
|0
|0
|Tayland
|% 0
|% 0
|0
|0
|802
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Türkmenistan
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.706
|6
|0
|% 0
|0
|0
|Ukrayna
|% 0
|% 0
|0
|0
|2.734
|3
|0
|% 0
|0
|0
|Umman
|% 23,53
|% 76,47
|72
|234
|1.322
|2
|1
|% 50
|308
|306
|Ürdün
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.895
|2
|0
|% 0
|0
|0
|Yeni Zelanda
|% 0
|% 0
|0
|0
|758
|1
|0
|% 0
|0
|0
|Yunanistan
|% 34,16
|% 65,84
|55
|106
|10.562
|14
|4
|% 29
|161
|161