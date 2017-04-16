Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,32% 48,6824.603.05523.333.94258.366.647174.456170.832% 9848.792.37647.936.997% 86Yurt İçi Geneli% 51,24% 48,7624.310.02023.129.60955.408.777167.068166.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,32
|% 48,68
|24.603.055
|23.333.942
|58.366.647
|174.456
|170.832
|% 98
|48.792.376
|47.936.997
|% 86
|Yurt İçi Geneli
|% 51,24
|% 48,76
|24.310.020
|23.129.609
|55.408.777
|167.068
|166.833
|% 100
|48.289.906
|47.439.629
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 58,92
|% 41,08
|293.035
|204.333
|2.957.870
|7.388
|3.999
|% 54
|502.470
|497.368
|% 47