Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,32% 48,6824.603.05523.333.94258.366.647174.456170.832% 9848.792.37647.936.997% 86Yurt İçi Geneli% 51,24% 48,7624.310.02023.129.60955.408.777167.068166.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,32% 48,6824.603.05523.333.94258.366.647174.456170.832% 9848.792.37647.936.997% 86
Yurt İçi Geneli% 51,24% 48,7624.310.02023.129.60955.408.777167.068166.833% 10048.289.90647.439.629% 87
Gümrük Geneli% 58,92% 41,08293.035204.3332.957.8707.3883.999% 54502.470497.368% 47

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