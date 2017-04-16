Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,33% 48,6724.598.88023.326.63658.366.647174.456170.797% 9848.780.70947.925.516% 86Yurt İçi Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,33% 48,6724.598.88023.326.63658.366.647174.456170.797% 9848.780.70947.925.516% 86
Yurt İçi Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.812% 10048.282.81947.432.688% 87
Gümrük Geneli% 58,89% 41,11290.204202.6242.957.8707.3883.985% 54497.890492.828% 47

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