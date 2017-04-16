Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,33% 48,6724.598.88023.326.63658.366.647174.456170.797% 9848.780.70947.925.516% 86Yurt İçi Geneli% 51,25% 48,7524.308.67623.124.01255.408.777167.068166.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,33
|% 48,67
|24.598.880
|23.326.636
|58.366.647
|174.456
|170.797
|% 98
|48.780.709
|47.925.516
|% 86
|Yurt İçi Geneli
|% 51,25
|% 48,75
|24.308.676
|23.124.012
|55.408.777
|167.068
|166.812
|% 100
|48.282.819
|47.432.688
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 58,89
|% 41,11
|290.204
|202.624
|2.957.870
|7.388
|3.985
|% 54
|497.890
|492.828
|% 47