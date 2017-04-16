Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,34% 48,6624.574.97123.290.29558.366.647174.456170.504% 9848.719.39347.865.266% 87Yurt İçi Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,34% 48,6624.574.97123.290.29558.366.647174.456170.504% 9848.719.39347.865.266% 87
Yurt İçi Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.716% 10048.249.22047.399.871% 87
Gümrük Geneli% 59,37% 40,63276.292189.1032.957.8707.3883.788% 51470.173465.395% 47

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