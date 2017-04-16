Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,34% 48,6624.574.97123.290.29558.366.647174.456170.504% 9848.719.39347.865.266% 87Yurt İçi Geneli% 51,26% 48,7424.298.67923.101.19255.408.777167.068166.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,34
|% 48,66
|24.574.971
|23.290.295
|58.366.647
|174.456
|170.504
|% 98
|48.719.393
|47.865.266
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,26
|% 48,74
|24.298.679
|23.101.192
|55.408.777
|167.068
|166.716
|% 100
|48.249.220
|47.399.871
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,37
|% 40,63
|276.292
|189.103
|2.957.870
|7.388
|3.788
|% 51
|470.173
|465.395
|% 47