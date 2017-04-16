Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,37% 48,6324.523.08723.212.13658.366.647174.456169.959% 9748.587.95847.735.223% 87Yurt İçi Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,37
|% 48,63
|24.523.087
|23.212.136
|58.366.647
|174.456
|169.959
|% 97
|48.587.958
|47.735.223
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,3
|% 48,7
|24.268.848
|23.039.906
|55.408.777
|167.068
|166.444
|% 100
|48.157.179
|47.308.754
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,61
|% 40,39
|254.239
|172.230
|2.957.870
|7.388
|3.515
|% 48
|430.779
|426.469
|% 47