Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,37% 48,6324.523.08723.212.13658.366.647174.456169.959% 9748.587.95847.735.223% 87Yurt İçi Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,37% 48,6324.523.08723.212.13658.366.647174.456169.959% 9748.587.95847.735.223% 87
Yurt İçi Geneli% 51,3% 48,724.268.84823.039.90655.408.777167.068166.444% 10048.157.17947.308.754% 87
Gümrük Geneli% 59,61% 40,39254.239172.2302.957.8707.3883.515% 48430.779426.469% 47

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