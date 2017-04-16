Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,49% 48,5124.327.21722.918.64758.366.647174.456168.401% 9748.090.25047.245.864% 87Yurt İçi Geneli% 51,43% 48,5724.117.66122.777.48955.408.777167.068165.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,49
|% 48,51
|24.327.217
|22.918.647
|58.366.647
|174.456
|168.401
|% 97
|48.090.250
|47.245.864
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,43
|% 48,57
|24.117.661
|22.777.489
|55.408.777
|167.068
|165.203
|% 99
|47.736.055
|46.895.150
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,75
|% 40,25
|209.556
|141.158
|2.957.870
|7.388
|3.198
|% 43
|354.195
|350.714
|% 47