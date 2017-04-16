Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,49% 48,5124.327.21722.918.64758.366.647174.456168.401% 9748.090.25047.245.864% 87Yurt İçi Geneli% 51,43% 48,5724.117.66122.777.48955.408.777167.068165.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,49% 48,5124.327.21722.918.64758.366.647174.456168.401% 9748.090.25047.245.864% 87
Yurt İçi Geneli% 51,43% 48,5724.117.66122.777.48955.408.777167.068165.203% 9947.736.05546.895.150% 87
Gümrük Geneli% 59,75% 40,25209.556141.1582.957.8707.3883.198% 43354.195350.714% 47
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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