Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,52% 48,4824.257.20222.824.02458.366.647174.456167.870% 9647.922.84847.081.226% 87Yurt İçi Geneli% 51,46% 48,5424.058.46922.690.29055.408.777167.068164.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,52% 48,4824.257.20222.824.02458.366.647174.456167.870% 9647.922.84847.081.226% 87
Yurt İçi Geneli% 51,46% 48,5424.058.46922.690.29055.408.777167.068164.755% 9947.587.07446.748.759% 87
Gümrük Geneli% 59,78% 40,22198.733133.7342.957.8707.3883.115% 42335.774332.467% 48
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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