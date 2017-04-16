Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,52% 48,4824.257.20222.824.02458.366.647174.456167.870% 9647.922.84847.081.226% 87Yurt İçi Geneli% 51,46% 48,5424.058.46922.690.29055.408.777167.068164.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,52
|% 48,48
|24.257.202
|22.824.024
|58.366.647
|174.456
|167.870
|% 96
|47.922.848
|47.081.226
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,46
|% 48,54
|24.058.469
|22.690.290
|55.408.777
|167.068
|164.755
|% 99
|47.587.074
|46.748.759
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,78
|% 40,22
|198.733
|133.734
|2.957.870
|7.388
|3.115
|% 42
|335.774
|332.467
|% 48