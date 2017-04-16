Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,6% 48,424.144.30822.648.30458.366.647174.456166.941% 9647.627.72046.792.612% 87Yurt İçi Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,6
|% 48,4
|24.144.308
|22.648.304
|58.366.647
|174.456
|166.941
|% 96
|47.627.720
|46.792.612
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,54
|% 48,46
|23.957.870
|22.523.136
|55.408.777
|167.068
|163.934
|% 98
|47.313.123
|46.481.006
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,83
|% 40,17
|186.438
|125.168
|2.957.870
|7.388
|3.007
|% 41
|314.597
|311.606
|% 48