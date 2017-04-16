Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,6% 48,424.144.30822.648.30458.366.647174.456166.941% 9647.627.72046.792.612% 87Yurt İçi Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,6% 48,424.144.30822.648.30458.366.647174.456166.941% 9647.627.72046.792.612% 87
Yurt İçi Geneli% 51,54% 48,4623.957.87022.523.13655.408.777167.068163.934% 9847.313.12346.481.006% 87
Gümrük Geneli% 59,83% 40,17186.438125.1682.957.8707.3883.007% 41314.597311.606% 48
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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