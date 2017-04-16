Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,65% 48,3524.048.49922.508.04958.366.647174.456166.234% 9547.387.14946.556.548% 87Yurt İçi Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,65
|% 48,35
|24.048.499
|22.508.049
|58.366.647
|174.456
|166.234
|% 95
|47.387.149
|46.556.548
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,6
|% 48,4
|23.870.647
|22.388.348
|55.408.777
|167.068
|163.264
|% 98
|47.086.765
|46.258.995
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,77
|% 40,23
|177.852
|119.701
|2.957.870
|7.388
|2.970
|% 40
|300.384
|297.553
|% 49