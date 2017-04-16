Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,65% 48,3524.048.49922.508.04958.366.647174.456166.234% 9547.387.14946.556.548% 87Yurt İçi Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,65% 48,3524.048.49922.508.04958.366.647174.456166.234% 9547.387.14946.556.548% 87
Yurt İçi Geneli% 51,6% 48,423.870.64722.388.34855.408.777167.068163.264% 9847.086.76546.258.995% 87
Gümrük Geneli% 59,77% 40,23177.852119.7012.957.8707.3882.970% 40300.384297.553% 49
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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