Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,78% 48,2223.889.66522.244.85358.366.647174.456164.910% 9546.957.65746.134.518% 87Yurt İçi Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,78% 48,2223.889.66522.244.85358.366.647174.456164.910% 9546.957.65746.134.518% 87
Yurt İçi Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.044% 9746.674.94045.854.394% 87
Gümrük Geneli% 59,75% 40,25167.368112.7562.957.8707.3882.866% 39282.717280.124% 49
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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