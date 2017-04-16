Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,78% 48,2223.889.66522.244.85358.366.647174.456164.910% 9546.957.65746.134.518% 87Yurt İçi Geneli% 51,73% 48,2723.722.29722.132.09755.408.777167.068162.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,78
|% 48,22
|23.889.665
|22.244.853
|58.366.647
|174.456
|164.910
|% 95
|46.957.657
|46.134.518
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,73
|% 48,27
|23.722.297
|22.132.097
|55.408.777
|167.068
|162.044
|% 97
|46.674.940
|45.854.394
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,75
|% 40,25
|167.368
|112.756
|2.957.870
|7.388
|2.866
|% 39
|282.717
|280.124
|% 49