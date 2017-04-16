Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,87% 48,1323.766.12422.049.58558.366.647174.456163.877% 9446.633.93345.815.709% 87Yurt İçi Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 51,87
|% 48,13
|23.766.124
|22.049.585
|58.366.647
|174.456
|163.877
|% 94
|46.633.933
|45.815.709
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 51,83
|% 48,17
|23.606.153
|21.942.607
|55.408.777
|167.068
|161.119
|% 96
|46.364.506
|45.548.760
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 59,93
|% 40,07
|159.971
|106.978
|2.957.870
|7.388
|2.758
|% 37
|269.427
|266.949
|% 50