Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 51,87% 48,1323.766.12422.049.58558.366.647174.456163.877% 9446.633.93345.815.709% 87Yurt İçi Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 51,87% 48,1323.766.12422.049.58558.366.647174.456163.877% 9446.633.93345.815.709% 87
Yurt İçi Geneli% 51,83% 48,1723.606.15321.942.60755.408.777167.068161.119% 9646.364.50645.548.760% 87
Gümrük Geneli% 59,93% 40,07159.971106.9782.957.8707.3882.758% 37269.427266.949% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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