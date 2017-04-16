Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,06% 47,9423.507.96621.647.62158.366.647174.456161.754% 9345.963.65245.155.587% 87Yurt İçi Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,06% 47,9423.507.96621.647.62158.366.647174.456161.754% 9345.963.65245.155.587% 87
Yurt İçi Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.180% 9545.713.71144.907.967% 87
Gümrük Geneli% 60,54% 39,46149.90597.7152.957.8707.3882.574% 35249.941247.620% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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