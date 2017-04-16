Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,06% 47,9423.507.96621.647.62158.366.647174.456161.754% 9345.963.65245.155.587% 87Yurt İçi Geneli% 52,01% 47,9923.358.06121.549.90655.408.777167.068159.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,06
|% 47,94
|23.507.966
|21.647.621
|58.366.647
|174.456
|161.754
|% 93
|45.963.652
|45.155.587
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 52,01
|% 47,99
|23.358.061
|21.549.906
|55.408.777
|167.068
|159.180
|% 95
|45.713.711
|44.907.967
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,54
|% 39,46
|149.905
|97.715
|2.957.870
|7.388
|2.574
|% 35
|249.941
|247.620
|% 50