Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,21% 47,7923.298.22521.328.31158.366.647174.456160.099% 9245.426.14144.626.536% 87Yurt İçi Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,21% 47,7923.298.22521.328.31158.366.647174.456160.099% 9245.426.14144.626.536% 87
Yurt İçi Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.630% 9445.190.50844.393.105% 87
Gümrük Geneli% 60,4% 39,6140.99892.4332.957.8707.3882.469% 33235.633233.431% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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