Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,21% 47,7923.298.22521.328.31158.366.647174.456160.099% 9245.426.14144.626.536% 87Yurt İçi Geneli% 52,16% 47,8423.157.22721.235.87855.408.777167.068157.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,21
|% 47,79
|23.298.225
|21.328.311
|58.366.647
|174.456
|160.099
|% 92
|45.426.141
|44.626.536
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 52,16
|% 47,84
|23.157.227
|21.235.878
|55.408.777
|167.068
|157.630
|% 94
|45.190.508
|44.393.105
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,4
|% 39,6
|140.998
|92.433
|2.957.870
|7.388
|2.469
|% 33
|235.633
|233.431
|% 50