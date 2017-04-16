Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,48% 47,5222.890.94320.726.92458.366.647174.456156.905% 9044.401.32543.617.867% 87Yurt İçi Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,48
|% 47,52
|22.890.943
|20.726.924
|58.366.647
|174.456
|156.905
|% 90
|44.401.325
|43.617.867
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 52,44
|% 47,56
|22.765.810
|20.644.985
|55.408.777
|167.068
|154.633
|% 93
|44.192.299
|43.410.795
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,43
|% 39,57
|125.133
|81.939
|2.957.870
|7.388
|2.272
|% 31
|209.026
|207.072
|% 50