Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,48% 47,5222.890.94320.726.92458.366.647174.456156.905% 9044.401.32543.617.867% 87Yurt İçi Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,48% 47,5222.890.94320.726.92458.366.647174.456156.905% 9044.401.32543.617.867% 87
Yurt İçi Geneli% 52,44% 47,5622.765.81020.644.98555.408.777167.068154.633% 9344.192.29943.410.795% 87
Gümrük Geneli% 60,43% 39,57125.13381.9392.957.8707.3882.272% 31209.026207.072% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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