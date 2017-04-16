Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,67% 47,3322.600.74820.311.46258.366.647174.456154.694% 8943.683.72142.912.210% 87Yurt İçi Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,67
|% 47,33
|22.600.748
|20.311.462
|58.366.647
|174.456
|154.694
|% 89
|43.683.721
|42.912.210
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 52,63
|% 47,37
|22.485.697
|20.235.506
|55.408.777
|167.068
|152.531
|% 91
|43.490.903
|42.721.203
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,23
|% 39,77
|115.051
|75.956
|2.957.870
|7.388
|2.163
|% 29
|192.818
|191.007
|% 50