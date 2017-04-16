Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,67% 47,3322.600.74820.311.46258.366.647174.456154.694% 8943.683.72142.912.210% 87Yurt İçi Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,67% 47,3322.600.74820.311.46258.366.647174.456154.694% 8943.683.72142.912.210% 87
Yurt İçi Geneli% 52,63% 47,3722.485.69720.235.50655.408.777167.068152.531% 9143.490.90342.721.203% 87
Gümrük Geneli% 60,23% 39,77115.05175.9562.957.8707.3882.163% 29192.818191.007% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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