Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,96% 47,0422.020.50619.559.69558.366.647174.456150.461% 8642.330.61641.580.201% 87Yurt İçi Geneli% 52,93% 47,0721.920.22519.493.34255.408.777167.068148.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 52,96
|% 47,04
|22.020.506
|19.559.695
|58.366.647
|174.456
|150.461
|% 86
|42.330.616
|41.580.201
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 52,93
|% 47,07
|21.920.225
|19.493.342
|55.408.777
|167.068
|148.532
|% 89
|42.162.384
|41.413.567
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,18
|% 39,82
|100.281
|66.353
|2.957.870
|7.388
|1.929
|% 26
|168.232
|166.634
|% 50