Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 52,96% 47,0422.020.50619.559.69558.366.647174.456150.461% 8642.330.61641.580.201% 87Yurt İçi Geneli% 52,93% 47,0721.920.22519.493.34255.408.777167.068148.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 52,96% 47,0422.020.50619.559.69558.366.647174.456150.461% 8642.330.61641.580.201% 87
Yurt İçi Geneli% 52,93% 47,0721.920.22519.493.34255.408.777167.068148.532% 8942.162.38441.413.567% 87
Gümrük Geneli% 60,18% 39,82100.28166.3532.957.8707.3881.929% 26168.232166.634% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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