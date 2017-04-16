Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,2% 46,821.550.85118.954.63758.366.647174.456146.998% 8441.237.82040.505.488% 87Yurt İçi Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 53,2% 46,821.550.85118.954.63758.366.647174.456146.998% 8441.237.82040.505.488% 87
Yurt İçi Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.302% 8741.089.23040.358.316% 87
Gümrük Geneli% 60,38% 39,6288.86958.3032.957.8707.3881.696% 23148.590147.172% 50
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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