Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,2% 46,821.550.85118.954.63758.366.647174.456146.998% 8441.237.82040.505.488% 87Yurt İçi Geneli% 53,18% 46,8221.461.98218.896.33455.408.777167.068145.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 53,2
|% 46,8
|21.550.851
|18.954.637
|58.366.647
|174.456
|146.998
|% 84
|41.237.820
|40.505.488
|% 87
|Yurt İçi Geneli
|% 53,18
|% 46,82
|21.461.982
|18.896.334
|55.408.777
|167.068
|145.302
|% 87
|41.089.230
|40.358.316
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,38
|% 39,62
|88.869
|58.303
|2.957.870
|7.388
|1.696
|% 23
|148.590
|147.172
|% 50