Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,93% 46,0720.076.70017.150.82358.366.647174.456136.702% 7837.904.35237.227.523% 86Yurt İçi Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 53,93
|% 46,07
|20.076.700
|17.150.823
|58.366.647
|174.456
|136.702
|% 78
|37.904.352
|37.227.523
|% 86
|Yurt İçi Geneli
|% 53,91
|% 46,09
|20.007.506
|17.106.336
|55.408.777
|167.068
|135.362
|% 81
|37.789.647
|37.113.842
|% 87
|Gümrük Geneli
|% 60,87
|% 39,13
|69.194
|44.487
|2.957.870
|7.388
|1.340
|% 18
|114.705
|113.681
|% 48