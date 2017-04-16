Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 53,93% 46,0720.076.70017.150.82358.366.647174.456136.702% 7837.904.35237.227.523% 86Yurt İçi Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 53,93% 46,0720.076.70017.150.82358.366.647174.456136.702% 7837.904.35237.227.523% 86
Yurt İçi Geneli% 53,91% 46,0920.007.50617.106.33655.408.777167.068135.362% 8137.789.64737.113.842% 87
Gümrük Geneli% 60,87% 39,1369.19444.4872.957.8707.3881.340% 18114.705113.681% 48
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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