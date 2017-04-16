Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 59,42% 40,589.737.1686.648.57158.366.647174.45670.086% 4016.707.72016.385.739% 85Yurt İçi Geneli% 59,42% 40,589.728.4246.642.66755.408.777167.06869.597% 4216.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 59,42% 40,589.737.1686.648.57158.366.647174.45670.086% 4016.707.72016.385.739% 85
Yurt İçi Geneli% 59,42% 40,589.728.4246.642.66755.408.777167.06869.597% 4216.692.97916.371.091% 85
Gümrük Geneli% 59,69% 40,318.7445.9042.957.8707.388489% 714.74114.648% 67
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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