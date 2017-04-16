Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 59,42% 40,589.737.1686.648.57158.366.647174.45670.086% 4016.707.72016.385.739% 85Yurt İçi Geneli% 59,42% 40,589.728.4246.642.66755.408.777167.06869.597% 4216.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 59,42
|% 40,58
|9.737.168
|6.648.571
|58.366.647
|174.456
|70.086
|% 40
|16.707.720
|16.385.739
|% 85
|Yurt İçi Geneli
|% 59,42
|% 40,58
|9.728.424
|6.642.667
|55.408.777
|167.068
|69.597
|% 42
|16.692.979
|16.371.091
|% 85
|Gümrük Geneli
|% 59,69
|% 40,31
|8.744
|5.904
|2.957.870
|7.388
|489
|% 7
|14.741
|14.648
|% 67