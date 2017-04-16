Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 61,77% 38,237.157.2294.429.55658.366.647174.45653.452% 3111.826.63711.586.785% 84Yurt İçi Geneli% 61,77% 38,237.153.6294.426.94155.408.777167.06853.116% 3211.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 61,77% 38,237.157.2294.429.55658.366.647174.45653.452% 3111.826.63711.586.785% 84
Yurt İçi Geneli% 61,77% 38,237.153.6294.426.94155.408.777167.06853.116% 3211.820.37511.580.570% 84
Gümrük Geneli% 57,92% 42,083.6002.6152.957.8707.388336% 56.2626.215% 70
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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