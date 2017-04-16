Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 61,77% 38,237.157.2294.429.55658.366.647174.45653.452% 3111.826.63711.586.785% 84Yurt İçi Geneli% 61,77% 38,237.153.6294.426.94155.408.777167.06853.116% 3211.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 61,77
|% 38,23
|7.157.229
|4.429.556
|58.366.647
|174.456
|53.452
|% 31
|11.826.637
|11.586.785
|% 84
|Yurt İçi Geneli
|% 61,77
|% 38,23
|7.153.629
|4.426.941
|55.408.777
|167.068
|53.116
|% 32
|11.820.375
|11.580.570
|% 84
|Gümrük Geneli
|% 57,92
|% 42,08
|3.600
|2.615
|2.957.870
|7.388
|336
|% 5
|6.262
|6.215
|% 70