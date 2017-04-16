Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 63,44% 36,565.367.1753.093.35758.366.647174.45641.531% 248.644.2408.460.532% 83Yurt İçi Geneli% 63,44% 36,565.365.5963.091.97855.408.777167.06841.270% 258.641.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 63,44% 36,565.367.1753.093.35758.366.647174.45641.531% 248.644.2408.460.532% 83
Yurt İçi Geneli% 63,44% 36,565.365.5963.091.97855.408.777167.06841.270% 258.641.2648.457.574% 83
Gümrük Geneli% 53,38% 46,621.5791.3792.957.8707.388261% 42.9762.958% 109
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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