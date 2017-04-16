Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 63,44% 36,565.367.1753.093.35758.366.647174.45641.531% 248.644.2408.460.532% 83Yurt İçi Geneli% 63,44% 36,565.365.5963.091.97855.408.777167.06841.270% 258.641.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 63,44
|% 36,56
|5.367.175
|3.093.357
|58.366.647
|174.456
|41.531
|% 24
|8.644.240
|8.460.532
|% 83
|Yurt İçi Geneli
|% 63,44
|% 36,56
|5.365.596
|3.091.978
|55.408.777
|167.068
|41.270
|% 25
|8.641.264
|8.457.574
|% 83
|Gümrük Geneli
|% 53,38
|% 46,62
|1.579
|1.379
|2.957.870
|7.388
|261
|% 4
|2.976
|2.958
|% 109