Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 64,29% 35,714.247.4002.359.51958.366.647174.45632.976% 196.754.7646.606.919% 83Yurt İçi Geneli% 64,29% 35,714.246.8732.358.92755.408.777167.06832.792% 206.753.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları

Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Türkiye Geneli% 64,29% 35,714.247.4002.359.51958.366.647174.45632.976% 196.754.7646.606.919% 83
Yurt İçi Geneli% 64,29% 35,714.246.8732.358.92755.408.777167.06832.792% 206.753.6406.605.800% 83
Gümrük Geneli% 47,1% 52,95275922.957.8707.388184% 21.1241.119% Sonsuz
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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