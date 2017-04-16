Halk Oylaması - 16.04.2017 - Oy Oranları
Evet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıTürkiye Geneli% 64,29% 35,714.247.4002.359.51958.366.647174.45632.976% 196.754.7646.606.919% 83Yurt İçi Geneli% 64,29% 35,714.246.8732.358.92755.408.777167.06832.792% 206.753.
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Türkiye Geneli
|% 64,29
|% 35,71
|4.247.400
|2.359.519
|58.366.647
|174.456
|32.976
|% 19
|6.754.764
|6.606.919
|% 83
|Yurt İçi Geneli
|% 64,29
|% 35,71
|4.246.873
|2.358.927
|55.408.777
|167.068
|32.792
|% 20
|6.753.640
|6.605.800
|% 83
|Gümrük Geneli
|% 47,1
|% 52,9
|527
|592
|2.957.870
|7.388
|184
|% 2
|1.124
|1.119
|% Sonsuz