Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,38% 50,62186.233190.896447.7741.4341.434% 100387.219377.129% 86Merkez% 42,12% 57,8832.12944.14891.637274274% 10077.75876.277% 85Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,38
|% 50,62
|186.233
|190.896
|447.774
|1.434
|1.434
|% 100
|387.219
|377.129
|% 86
|Merkez
|% 42,12
|% 57,88
|32.129
|44.148
|91.637
|274
|274
|% 100
|77.758
|76.277
|% 85
|Alaplı
|% 58,17
|% 41,83
|16.522
|11.883
|32.343
|115
|115
|% 100
|29.009
|28.405
|% 90
|Çaycuma
|% 49,29
|% 50,71
|29.810
|30.672
|71.822
|240
|240
|% 100
|62.710
|60.482
|% 87
|Devrek
|% 58,13
|% 41,87
|20.863
|15.030
|45.338
|160
|160
|% 100
|37.129
|35.893
|% 82
|Ereğli
|% 50,29
|% 49,71
|55.695
|55.051
|127.924
|392
|392
|% 100
|113.568
|110.746
|% 89
|Gökçebey
|% 47,53
|% 52,47
|6.474
|7.147
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.264
|13.621
|% 87
|Kilimli
|% 43,73
|% 56,27
|10.293
|13.247
|28.231
|86
|86
|% 100
|23.992
|23.540
|% 85
|Kozlu
|% 51,29
|% 48,71
|14.447
|13.718
|34.056
|111
|111
|% 100
|28.789
|28.165
|% 85