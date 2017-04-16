Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,38% 50,62186.233190.896447.7741.4341.434% 100387.219377.129% 86Merkez% 42,12% 57,8832.12944.14891.637274274% 10077.75876.277% 85Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 49,38% 50,62186.233190.896447.7741.4341.434% 100387.219377.129% 86
Merkez% 42,12% 57,8832.12944.14891.637274274% 10077.75876.277% 85
Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.88332.343115115% 10029.00928.405% 90
Çaycuma% 49,29% 50,7129.81030.67271.822240240% 10062.71060.482% 87
Devrek% 58,13% 41,8720.86315.03045.338160160% 10037.12935.893% 82
Ereğli% 50,29% 49,7155.69555.051127.924392392% 100113.568110.746% 89
Gökçebey% 47,53% 52,476.4747.14716.4235656% 10014.26413.621% 87
Kilimli% 43,73% 56,2710.29313.24728.2318686% 10023.99223.540% 85
Kozlu% 51,29% 48,7114.44713.71834.056111111% 10028.78928.165% 85

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