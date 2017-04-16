Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,48% 50,52186.121190.006447.7741.4341.434% 100386.090376.127% 86Merkez% 42,18% 57,8232.13044.04691.637274274% 10077.64376.176% 85Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 49,48% 50,52186.121190.006447.7741.4341.434% 100386.090376.127% 86
Merkez% 42,18% 57,8232.13044.04691.637274274% 10077.64376.176% 85
Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.88332.343115115% 10029.00928.405% 90
Çaycuma% 49,32% 50,6829.78730.61171.822240240% 10062.52960.398% 87
Devrek% 58,13% 41,8720.86315.03045.338160160% 10037.12935.893% 82
Ereğli% 50,37% 49,6355.68254.859127.924392392% 100113.398110.541% 89
Gökçebey% 47,53% 52,476.4747.14716.4235656% 10014.26413.621% 87
Kilimli% 43,73% 56,2710.29313.24728.2318686% 10023.99223.540% 85
Kozlu% 52,15% 47,8514.37013.18334.056111111% 10028.12627.553% 83

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