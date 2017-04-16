Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,49% 50,51186.145189.975447.7741.4341.434% 100386.026376.120% 86Merkez% 42,18% 57,8232.13044.04691.637274274% 10077.64276.176% 85Alaplı% 58,17% 41,8316.52211.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,49
|% 50,51
|186.145
|189.975
|447.774
|1.434
|1.434
|% 100
|386.026
|376.120
|% 86
|Merkez
|% 42,18
|% 57,82
|32.130
|44.046
|91.637
|274
|274
|% 100
|77.642
|76.176
|% 85
|Alaplı
|% 58,17
|% 41,83
|16.522
|11.883
|32.343
|115
|115
|% 100
|29.009
|28.405
|% 90
|Çaycuma
|% 49,32
|% 50,68
|29.787
|30.607
|71.822
|240
|240
|% 100
|62.504
|60.394
|% 87
|Devrek
|% 58,13
|% 41,87
|20.863
|15.030
|45.338
|160
|160
|% 100
|37.129
|35.893
|% 82
|Ereğli
|% 50,37
|% 49,63
|55.682
|54.859
|127.924
|392
|392
|% 100
|113.397
|110.541
|% 89
|Gökçebey
|% 47,53
|% 52,47
|6.474
|7.146
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.271
|13.620
|% 87
|Kilimli
|% 43,73
|% 56,27
|10.293
|13.247
|28.231
|86
|86
|% 100
|23.993
|23.540
|% 85
|Kozlu
|% 52,24
|% 47,76
|14.394
|13.157
|34.056
|111
|111
|% 100
|28.081
|27.551
|% 82