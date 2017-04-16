Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,47% 50,53183.555187.510447.7741.4341.418% 99380.703371.065% 86Merkez% 42,08% 57,9232.00744.05891.637274274% 10077.52476.065% 85Alaplı% 58,23% 41,7716.51811.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,47
|% 50,53
|183.555
|187.510
|447.774
|1.434
|1.418
|% 99
|380.703
|371.065
|% 86
|Merkez
|% 42,08
|% 57,92
|32.007
|44.058
|91.637
|274
|274
|% 100
|77.524
|76.065
|% 85
|Alaplı
|% 58,23
|% 41,77
|16.518
|11.851
|32.343
|115
|115
|% 100
|28.954
|28.369
|% 90
|Çaycuma
|% 48,93
|% 51,07
|27.811
|29.026
|71.822
|240
|226
|% 94
|58.814
|56.837
|% 87
|Devrek
|% 58,08
|% 41,92
|20.814
|15.025
|45.338
|160
|160
|% 100
|37.076
|35.839
|% 82
|Ereğli
|% 50,56
|% 49,44
|55.300
|54.085
|127.924
|392
|390
|% 99
|112.213
|109.385
|% 88
|Gökçebey
|% 47,47
|% 52,53
|6.380
|7.059
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.068
|13.439
|% 86
|Kilimli
|% 43,73
|% 56,27
|10.293
|13.244
|28.231
|86
|86
|% 100
|23.991
|23.537
|% 85
|Kozlu
|% 52,3
|% 47,7
|14.432
|13.162
|34.056
|111
|111
|% 100
|28.063
|27.594
|% 82