Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,47% 50,53183.555187.510447.7741.4341.418% 99380.703371.065% 86Merkez% 42,08% 57,9232.00744.05891.637274274% 10077.52476.065% 85Alaplı% 58,23% 41,7716.51811.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 49,47% 50,53183.555187.510447.7741.4341.418% 99380.703371.065% 86
Merkez% 42,08% 57,9232.00744.05891.637274274% 10077.52476.065% 85
Alaplı% 58,23% 41,7716.51811.85132.343115115% 10028.95428.369% 90
Çaycuma% 48,93% 51,0727.81129.02671.822240226% 9458.81456.837% 87
Devrek% 58,08% 41,9220.81415.02545.338160160% 10037.07635.839% 82
Ereğli% 50,56% 49,4455.30054.085127.924392390% 99112.213109.385% 88
Gökçebey% 47,47% 52,536.3807.05916.4235656% 10014.06813.439% 86
Kilimli% 43,73% 56,2710.29313.24428.2318686% 10023.99123.537% 85
Kozlu% 52,3% 47,714.43213.16234.056111111% 10028.06327.594% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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