Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,56% 50,44182.606185.865447.7741.4341.409% 98378.016368.471% 86Merkez% 42,08% 57,9232.00744.05891.637274274% 10077.51976.065% 85Alaplı% 58,23% 41,7716.51811.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,56
|% 50,44
|182.606
|185.865
|447.774
|1.434
|1.409
|% 98
|378.016
|368.471
|% 86
|Merkez
|% 42,08
|% 57,92
|32.007
|44.058
|91.637
|274
|274
|% 100
|77.519
|76.065
|% 85
|Alaplı
|% 58,23
|% 41,77
|16.518
|11.850
|32.343
|115
|115
|% 100
|28.954
|28.368
|% 90
|Çaycuma
|% 49,53
|% 50,47
|26.863
|27.376
|71.822
|240
|217
|% 90
|56.142
|54.239
|% 87
|Devrek
|% 58,08
|% 41,92
|20.813
|15.025
|45.338
|160
|160
|% 100
|37.078
|35.838
|% 82
|Ereğli
|% 50,55
|% 49,45
|55.300
|54.091
|127.924
|392
|390
|% 99
|112.205
|109.391
|% 88
|Gökçebey
|% 47,47
|% 52,53
|6.380
|7.059
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.068
|13.439
|% 86
|Kilimli
|% 43,73
|% 56,27
|10.293
|13.244
|28.231
|86
|86
|% 100
|23.991
|23.537
|% 85
|Kozlu
|% 52,3
|% 47,7
|14.432
|13.162
|34.056
|111
|111
|% 100
|28.059
|27.594
|% 82