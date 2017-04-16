Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,35% 50,65157.164161.307447.7741.4341.228% 86326.207318.471% 85Merkez% 42,24% 57,7631.43942.98791.637274269% 9875.81874.426% 84Alaplı% 58,44% 41,5616.57511.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 49,35
|% 50,65
|157.164
|161.307
|447.774
|1.434
|1.228
|% 86
|326.207
|318.471
|% 85
|Merkez
|% 42,24
|% 57,76
|31.439
|42.987
|91.637
|274
|269
|% 98
|75.818
|74.426
|% 84
|Alaplı
|% 58,44
|% 41,56
|16.575
|11.786
|32.343
|115
|115
|% 100
|28.937
|28.361
|% 89
|Çaycuma
|% 49,94
|% 50,06
|20.637
|20.684
|71.822
|240
|168
|% 70
|42.675
|41.321
|% 87
|Devrek
|% 57,52
|% 42,48
|19.280
|14.240
|45.338
|160
|146
|% 91
|34.479
|33.520
|% 81
|Ereğli
|% 49,7
|% 50,3
|39.069
|39.536
|127.924
|392
|286
|% 73
|80.596
|78.605
|% 88
|Gökçebey
|% 47,62
|% 52,38
|6.408
|7.049
|16.423
|56
|56
|% 100
|14.068
|13.457
|% 86
|Kilimli
|% 44,18
|% 55,82
|10.391
|13.127
|28.231
|86
|86
|% 100
|23.970
|23.518
|% 85
|Kozlu
|% 52,9
|% 47,1
|13.365
|11.898
|34.056
|111
|102
|% 92
|25.664
|25.263
|% 82