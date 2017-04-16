Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 49,35% 50,65157.164161.307447.7741.4341.228% 86326.207318.471% 85Merkez% 42,24% 57,7631.43942.98791.637274269% 9875.81874.426% 84Alaplı% 58,44% 41,5616.57511.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 49,35% 50,65157.164161.307447.7741.4341.228% 86326.207318.471% 85
Merkez% 42,24% 57,7631.43942.98791.637274269% 9875.81874.426% 84
Alaplı% 58,44% 41,5616.57511.78632.343115115% 10028.93728.361% 89
Çaycuma% 49,94% 50,0620.63720.68471.822240168% 7042.67541.321% 87
Devrek% 57,52% 42,4819.28014.24045.338160146% 9134.47933.520% 81
Ereğli% 49,7% 50,339.06939.536127.924392286% 7380.59678.605% 88
Gökçebey% 47,62% 52,386.4087.04916.4235656% 10014.06813.457% 86
Kilimli% 44,18% 55,8210.39113.12728.2318686% 10023.97023.518% 85
Kozlu% 52,9% 47,113.36511.89834.056111102% 9225.66425.263% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Zonguldak, Gökçebey, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Alaplı, Kozlu, Ysk, Sandık