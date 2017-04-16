Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 50,36% 49,6474.70673.632447.7741.434619% 43152.132148.338% 85Merkez% 43,26% 56,7414.70019.28291.637274134% 4934.66033.982% 83Alaplı% 59,97% 40,038.5565.71032.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 50,36% 49,6474.70673.632447.7741.434619% 43152.132148.338% 85
Merkez% 43,26% 56,7414.70019.28291.637274134% 4934.66033.982% 83
Alaplı% 59,97% 40,038.5565.71032.34311561% 5314.52714.266% 89
Çaycuma% 49,62% 50,3811.11611.28871.82224095% 4023.13622.404% 87
Devrek% 59,99% 40,019.1646.11345.33816070% 4415.63215.277% 82
Ereğli% 52,63% 47,3712.02710.824127.92439297% 2523.57922.851% 87
Gökçebey% 47,68% 52,325.0155.50216.4235645% 8011.00010.517% 86
Kilimli% 43,75% 56,258.04210.33928.2318669% 8018.73918.381% 85
Kozlu% 57,09% 42,916.0864.57434.05611148% 4310.85910.660% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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