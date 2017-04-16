Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 50,36% 49,6474.70673.632447.7741.434619% 43152.132148.338% 85Merkez% 43,26% 56,7414.70019.28291.637274134% 4934.66033.982% 83Alaplı% 59,97% 40,038.5565.71032.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 50,36
|% 49,64
|74.706
|73.632
|447.774
|1.434
|619
|% 43
|152.132
|148.338
|% 85
|Merkez
|% 43,26
|% 56,74
|14.700
|19.282
|91.637
|274
|134
|% 49
|34.660
|33.982
|% 83
|Alaplı
|% 59,97
|% 40,03
|8.556
|5.710
|32.343
|115
|61
|% 53
|14.527
|14.266
|% 89
|Çaycuma
|% 49,62
|% 50,38
|11.116
|11.288
|71.822
|240
|95
|% 40
|23.136
|22.404
|% 87
|Devrek
|% 59,99
|% 40,01
|9.164
|6.113
|45.338
|160
|70
|% 44
|15.632
|15.277
|% 82
|Ereğli
|% 52,63
|% 47,37
|12.027
|10.824
|127.924
|392
|97
|% 25
|23.579
|22.851
|% 87
|Gökçebey
|% 47,68
|% 52,32
|5.015
|5.502
|16.423
|56
|45
|% 80
|11.000
|10.517
|% 86
|Kilimli
|% 43,75
|% 56,25
|8.042
|10.339
|28.231
|86
|69
|% 80
|18.739
|18.381
|% 85
|Kozlu
|% 57,09
|% 42,91
|6.086
|4.574
|34.056
|111
|48
|% 43
|10.859
|10.660
|% 83