Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 51,65% 48,3547.08744.072447.7741.434399% 2893.68791.159% 85Merkez% 44,9% 55,18.75710.74791.63727482% 3019.95719.504% 83Alaplı% 61,41% 38,595.0073.14632.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 51,65% 48,3547.08744.072447.7741.434399% 2893.68791.159% 85
Merkez% 44,9% 55,18.75710.74791.63727482% 3019.95719.504% 83
Alaplı% 61,41% 38,595.0073.14632.34311537% 328.3078.153% 90
Çaycuma% 50,13% 49,877.6897.65071.82224066% 2815.81415.339% 87
Devrek% 60,52% 39,485.9453.87845.33816048% 3010.0759.823% 82
Ereğli% 55,26% 44,747.4626.041127.92439261% 1614.00013.503% 87
Gökçebey% 50,44% 49,564.0944.02316.4235636% 648.4738.117% 86
Kilimli% 45,22% 54,786.0627.34528.2318651% 5913.65413.407% 85
Kozlu% 62,51% 37,492.0711.24234.05611118% 163.4073.313% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>