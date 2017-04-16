Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 51,65% 48,3547.08744.072447.7741.434399% 2893.68791.159% 85Merkez% 44,9% 55,18.75710.74791.63727482% 3019.95719.504% 83Alaplı% 61,41% 38,595.0073.14632.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 51,65
|% 48,35
|47.087
|44.072
|447.774
|1.434
|399
|% 28
|93.687
|91.159
|% 85
|Merkez
|% 44,9
|% 55,1
|8.757
|10.747
|91.637
|274
|82
|% 30
|19.957
|19.504
|% 83
|Alaplı
|% 61,41
|% 38,59
|5.007
|3.146
|32.343
|115
|37
|% 32
|8.307
|8.153
|% 90
|Çaycuma
|% 50,13
|% 49,87
|7.689
|7.650
|71.822
|240
|66
|% 28
|15.814
|15.339
|% 87
|Devrek
|% 60,52
|% 39,48
|5.945
|3.878
|45.338
|160
|48
|% 30
|10.075
|9.823
|% 82
|Ereğli
|% 55,26
|% 44,74
|7.462
|6.041
|127.924
|392
|61
|% 16
|14.000
|13.503
|% 87
|Gökçebey
|% 50,44
|% 49,56
|4.094
|4.023
|16.423
|56
|36
|% 64
|8.473
|8.117
|% 86
|Kilimli
|% 45,22
|% 54,78
|6.062
|7.345
|28.231
|86
|51
|% 59
|13.654
|13.407
|% 85
|Kozlu
|% 62,51
|% 37,49
|2.071
|1.242
|34.056
|111
|18
|% 16
|3.407
|3.313
|% 85