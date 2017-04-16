Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 53,46% 46,5422.38219.483447.7741.434209% 1543.07841.865% 85Merkez% 47,84% 52,165.0595.51591.63727449% 1810.82310.574% 83Alaplı% 62,94% 37,062.4201.42532.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 53,46
|% 46,54
|22.382
|19.483
|447.774
|1.434
|209
|% 15
|43.078
|41.865
|% 85
|Merkez
|% 47,84
|% 52,16
|5.059
|5.515
|91.637
|274
|49
|% 18
|10.823
|10.574
|% 83
|Alaplı
|% 62,94
|% 37,06
|2.420
|1.425
|32.343
|115
|21
|% 18
|3.925
|3.845
|% 90
|Çaycuma
|% 50,5
|% 49,5
|4.181
|4.099
|71.822
|240
|40
|% 17
|8.554
|8.280
|% 87
|Devrek
|% 65,68
|% 34,32
|3.143
|1.642
|45.338
|160
|28
|% 18
|4.925
|4.785
|% 80
|Ereğli
|% 54,11
|% 45,89
|1.973
|1.673
|127.924
|392
|21
|% 5
|3.835
|3.646
|% 84
|Gökçebey
|% 54,73
|% 45,27
|2.050
|1.696
|16.423
|56
|19
|% 34
|3.894
|3.746
|% 85
|Kilimli
|% 46,41
|% 53,59
|2.589
|2.989
|28.231
|86
|23
|% 27
|5.674
|5.578
|% 84
|Kozlu
|% 68,53
|% 31,47
|967
|444
|34.056
|111
|8
|% 7
|1.448
|1.411
|% 85