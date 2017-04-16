Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 53,46% 46,5422.38219.483447.7741.434209% 1543.07841.865% 85Merkez% 47,84% 52,165.0595.51591.63727449% 1810.82310.574% 83Alaplı% 62,94% 37,062.4201.42532.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 53,46% 46,5422.38219.483447.7741.434209% 1543.07841.865% 85
Merkez% 47,84% 52,165.0595.51591.63727449% 1810.82310.574% 83
Alaplı% 62,94% 37,062.4201.42532.34311521% 183.9253.845% 90
Çaycuma% 50,5% 49,54.1814.09971.82224040% 178.5548.280% 87
Devrek% 65,68% 34,323.1431.64245.33816028% 184.9254.785% 80
Ereğli% 54,11% 45,891.9731.673127.92439221% 53.8353.646% 84
Gökçebey% 54,73% 45,272.0501.69616.4235619% 343.8943.746% 85
Kilimli% 46,41% 53,592.5892.98928.2318623% 275.6745.578% 84
Kozlu% 68,53% 31,4796744434.0561118% 71.4481.411% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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