Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 60,35% 39,656.6094.343447.7741.43474% 511.31310.952% 84Merkez% 62,64% 37,361.60695891.63727417% 62.6532.564% 82Alaplı% 74,54% 25,4680527532.3431158% 71.1021.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 60,35% 39,656.6094.343447.7741.43474% 511.31310.952% 84
Merkez% 62,64% 37,361.60695891.63727417% 62.6532.564% 82
Alaplı% 74,54% 25,4680527532.3431158% 71.1021.080% 89
Çaycuma% 49,92% 50,081.5621.56771.82224019% 83.2233.129% 88
Devrek% 68,79% 31,211.08049045.33816014% 91.6161.570% 79
Ereğli% 56,53% 43,47212163127.9243923% 1403375% 88
Gökçebey% 59,04% 40,9639527416.423564% 7718669% 87
Kilimli% 61,43% 38,5779049628.231867% 81.3121.286% 80
Kozlu% 56,99% 43,0115912034.0561112% 2286279% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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