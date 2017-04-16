Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 60,35% 39,656.6094.343447.7741.43474% 511.31310.952% 84Merkez% 62,64% 37,361.60695891.63727417% 62.6532.564% 82Alaplı% 74,54% 25,4680527532.3431158% 71.1021.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 60,35
|% 39,65
|6.609
|4.343
|447.774
|1.434
|74
|% 5
|11.313
|10.952
|% 84
|Merkez
|% 62,64
|% 37,36
|1.606
|958
|91.637
|274
|17
|% 6
|2.653
|2.564
|% 82
|Alaplı
|% 74,54
|% 25,46
|805
|275
|32.343
|115
|8
|% 7
|1.102
|1.080
|% 89
|Çaycuma
|% 49,92
|% 50,08
|1.562
|1.567
|71.822
|240
|19
|% 8
|3.223
|3.129
|% 88
|Devrek
|% 68,79
|% 31,21
|1.080
|490
|45.338
|160
|14
|% 9
|1.616
|1.570
|% 79
|Ereğli
|% 56,53
|% 43,47
|212
|163
|127.924
|392
|3
|% 1
|403
|375
|% 88
|Gökçebey
|% 59,04
|% 40,96
|395
|274
|16.423
|56
|4
|% 7
|718
|669
|% 87
|Kilimli
|% 61,43
|% 38,57
|790
|496
|28.231
|86
|7
|% 8
|1.312
|1.286
|% 80
|Kozlu
|% 56,99
|% 43,01
|159
|120
|34.056
|111
|2
|% 2
|286
|279
|% 81