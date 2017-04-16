Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 54,12% 45,88433367447.7741.4348% 1847800% 87Merkez% 74,62% 25,381475091.6372743% 1210197% 88Alaplı% 0% 00032.3431150% 000% 0Çaycuma% 47,52% 52,48485371.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Zonguldak% 54,12% 45,88433367447.7741.4348% 1847800% 87
Merkez% 74,62% 25,381475091.6372743% 1210197% 88
Alaplı% 0% 00032.3431150% 000% 0
Çaycuma% 47,52% 52,48485371.8222401% 0107101% 96
Devrek% 45,51% 54,49769145.3381602% 1175167% 82
Ereğli% 0% 000127.9243920% 000% 0
Gökçebey% 48,36% 51,6416217316.423562% 4355335% 86
Kilimli% 0% 00028.231860% 000% 0
Kozlu% 0% 00034.0561110% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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