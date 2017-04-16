Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Zonguldak
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıZonguldak% 54,12% 45,88433367447.7741.4348% 1847800% 87Merkez% 74,62% 25,381475091.6372743% 1210197% 88Alaplı% 0% 00032.3431150% 000% 0Çaycuma% 47,52% 52,48485371.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Zonguldak
|% 54,12
|% 45,88
|433
|367
|447.774
|1.434
|8
|% 1
|847
|800
|% 87
|Merkez
|% 74,62
|% 25,38
|147
|50
|91.637
|274
|3
|% 1
|210
|197
|% 88
|Alaplı
|% 0
|% 0
|0
|0
|32.343
|115
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çaycuma
|% 47,52
|% 52,48
|48
|53
|71.822
|240
|1
|% 0
|107
|101
|% 96
|Devrek
|% 45,51
|% 54,49
|76
|91
|45.338
|160
|2
|% 1
|175
|167
|% 82
|Ereğli
|% 0
|% 0
|0
|0
|127.924
|392
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gökçebey
|% 48,36
|% 51,64
|162
|173
|16.423
|56
|2
|% 4
|355
|335
|% 86
|Kilimli
|% 0
|% 0
|0
|0
|28.231
|86
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kozlu
|% 0
|% 0
|0
|0
|34.056
|111
|0
|% 0
|0
|0
|% 0