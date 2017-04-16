Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,22% 25,78179.45162.318295.0511.2281.228% 100245.510241.769% 83Merkez% 72,97% 27,0343.39316.07067.998251251% 10060.45259.463% 89Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 74,22% 25,78179.45162.318295.0511.2281.228% 100245.510241.769% 83
Merkez% 72,97% 27,0343.39316.07067.998251251% 10060.45259.463% 89
Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.64829.871135135% 10022.57922.279% 76
Aydıncık% 81,64% 18,365.2831.1887.2173838% 1006.5166.471% 90
Boğazlıyan% 56,53% 43,4711.3608.73424.8389494% 10020.45420.094% 82
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 63,98% 36,024.0422.2769.6424141% 1006.4666.318% 67
Çekerek% 80,97% 19,0310.2512.40914.4226969% 10012.84012.660% 89
Kadışehri% 84,58% 15,425.8921.0748.1833636% 1007.0606.966% 86
Saraykent% 89,66% 10,345.3076128.4903535% 1006.0455.919% 71
Sarıkaya% 80,83% 19,1714.2313.37423.832102102% 10017.84417.605% 75
Sorgun% 81,96% 18,0437.7288.30454.461210210% 10046.56846.032% 86
Şefaatli% 64,34% 35,666.0733.36611.4916767% 1009.6159.439% 84
Yenifakılı% 53,45% 46,551.9191.6714.2851919% 1003.7003.590% 86
Yerköy% 66,25% 33,7514.8567.56826.977117117% 10022.78222.424% 84

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Akdağmadeni, Yenifakılı, Boğazlıyan, Saraykent, Kadışehri, Çayıralan, Sarıkaya, Aydıncık, Şefaatli, Sorgun