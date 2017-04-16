Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,25% 25,75179.50662.258295.0511.2281.228% 100245.360241.764% 83Merkez% 72,97% 27,0343.39216.07067.998251251% 10060.45759.462% 89Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 74,25
|% 25,75
|179.506
|62.258
|295.051
|1.228
|1.228
|% 100
|245.360
|241.764
|% 83
|Merkez
|% 72,97
|% 27,03
|43.392
|16.070
|67.998
|251
|251
|% 100
|60.457
|59.462
|% 89
|Akdağmadeni
|% 79,14
|% 20,86
|17.631
|4.648
|29.871
|135
|135
|% 100
|22.579
|22.279
|% 76
|Aydıncık
|% 81,64
|% 18,36
|5.283
|1.188
|7.217
|38
|38
|% 100
|6.483
|6.471
|% 90
|Boğazlıyan
|% 56,53
|% 43,47
|11.359
|8.734
|24.838
|94
|94
|% 100
|20.436
|20.093
|% 82
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 63,98
|% 36,02
|4.042
|2.276
|9.642
|41
|41
|% 100
|6.466
|6.318
|% 67
|Çekerek
|% 81,78
|% 18,22
|10.361
|2.309
|14.422
|69
|69
|% 100
|12.828
|12.670
|% 89
|Kadışehri
|% 84,58
|% 15,42
|5.892
|1.074
|8.183
|36
|36
|% 100
|7.060
|6.966
|% 86
|Saraykent
|% 89,69
|% 10,31
|5.304
|610
|8.490
|35
|35
|% 100
|6.038
|5.914
|% 71
|Sarıkaya
|% 80,94
|% 19,06
|14.279
|3.362
|23.832
|102
|102
|% 100
|17.817
|17.641
|% 75
|Sorgun
|% 81,96
|% 18,04
|37.730
|8.305
|54.461
|210
|210
|% 100
|46.567
|46.035
|% 86
|Şefaatli
|% 64,34
|% 35,66
|6.073
|3.366
|11.491
|67
|67
|% 100
|9.615
|9.439
|% 84
|Yenifakılı
|% 53,45
|% 46,55
|1.919
|1.671
|4.285
|19
|19
|% 100
|3.700
|3.590
|% 86
|Yerköy
|% 65,94
|% 34,06
|14.756
|7.621
|26.977
|117
|117
|% 100
|22.725
|22.377
|% 84