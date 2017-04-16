Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,27% 25,73179.42962.169295.0511.2281.224% 100245.108241.598% 83Merkez% 73,03% 26,9743.31615.99367.998251248% 9960.29959.309% 89Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 74,27% 25,73179.42962.169295.0511.2281.224% 100245.108241.598% 83
Merkez% 73,03% 26,9743.31615.99367.998251248% 9960.29959.309% 89
Akdağmadeni% 79,14% 20,8617.6314.64829.871135135% 10022.57222.279% 76
Aydıncık% 81,64% 18,365.2831.1887.2173838% 1006.4826.471% 90
Boğazlıyan% 56,53% 43,4711.3578.73324.8389494% 10020.42720.090% 82
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 63,98% 36,024.0422.2769.6424141% 1006.4666.318% 67
Çekerek% 81,77% 18,2310.3452.30714.4226969% 10012.79612.652% 89
Kadışehri% 84,58% 15,425.8931.0748.1833636% 1007.0606.967% 86
Saraykent% 89,69% 10,315.3046108.4903535% 1006.0265.914% 71
Sarıkaya% 81% 1914.2963.35423.832102102% 10017.80417.650% 75
Sorgun% 81,96% 18,0437.7298.30554.461210209% 10046.55946.034% 85
Şefaatli% 64,34% 35,666.0733.36611.4916767% 1009.6159.439% 84
Yenifakılı% 53,47% 46,531.9191.6704.2851919% 1003.6993.589% 86
Yerköy% 65,94% 34,0614.7567.62126.977117117% 10022.71422.377% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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