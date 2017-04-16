Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,15% 25,85178.38462.175295.0511.2281.218% 99243.923240.559% 83Merkez% 72,98% 27,0243.17615.98267.998251246% 9860.13659.158% 89Akdağmadeni% 78,48% 21,5217.3334.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Yozgat% 74,15% 25,85178.38462.175295.0511.2281.218% 99243.923240.559% 83
Merkez% 72,98% 27,0243.17615.98267.998251246% 9860.13659.158% 89
Akdağmadeni% 78,48% 21,5217.3334.75229.871135133% 9922.33722.085% 75
Aydıncık% 81,64% 18,365.2831.1887.2173838% 1006.4756.471% 90
Boğazlıyan% 56,18% 43,8211.0028.58024.8389492% 9819.91119.582% 82
Çandır% 59,19% 40,811.4851.0243.3441414% 1002.5892.509% 77
Çayıralan% 63,98% 36,024.0422.2769.6424141% 1006.4666.318% 67
Çekerek% 81,77% 18,2310.3452.30714.4226969% 10012.78812.652% 89
Kadışehri% 85,83% 14,175.8939738.1833636% 1006.9566.866% 85
Saraykent% 89,7% 10,35.3046098.4903535% 1006.0245.913% 71
Sarıkaya% 81,01% 18,9914.2943.35123.832102102% 10017.75817.645% 75
Sorgun% 82,01% 17,9937.7708.28854.461210209% 10046.57146.058% 86
Şefaatli% 64,37% 35,636.0723.36111.4916767% 1009.6059.433% 84
Yenifakılı% 53,52% 46,481.9231.6704.2851919% 1003.7033.593% 86
Yerköy% 64,92% 35,0814.4627.81426.977117117% 10022.60422.276% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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