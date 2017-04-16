Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Yozgat
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıYozgat% 74,15% 25,85178.38462.175295.0511.2281.218% 99243.923240.559% 83Merkez% 72,98% 27,0243.17615.98267.998251246% 9860.13659.158% 89Akdağmadeni% 78,48% 21,5217.3334.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Yozgat
|% 74,15
|% 25,85
|178.384
|62.175
|295.051
|1.228
|1.218
|% 99
|243.923
|240.559
|% 83
|Merkez
|% 72,98
|% 27,02
|43.176
|15.982
|67.998
|251
|246
|% 98
|60.136
|59.158
|% 89
|Akdağmadeni
|% 78,48
|% 21,52
|17.333
|4.752
|29.871
|135
|133
|% 99
|22.337
|22.085
|% 75
|Aydıncık
|% 81,64
|% 18,36
|5.283
|1.188
|7.217
|38
|38
|% 100
|6.475
|6.471
|% 90
|Boğazlıyan
|% 56,18
|% 43,82
|11.002
|8.580
|24.838
|94
|92
|% 98
|19.911
|19.582
|% 82
|Çandır
|% 59,19
|% 40,81
|1.485
|1.024
|3.344
|14
|14
|% 100
|2.589
|2.509
|% 77
|Çayıralan
|% 63,98
|% 36,02
|4.042
|2.276
|9.642
|41
|41
|% 100
|6.466
|6.318
|% 67
|Çekerek
|% 81,77
|% 18,23
|10.345
|2.307
|14.422
|69
|69
|% 100
|12.788
|12.652
|% 89
|Kadışehri
|% 85,83
|% 14,17
|5.893
|973
|8.183
|36
|36
|% 100
|6.956
|6.866
|% 85
|Saraykent
|% 89,7
|% 10,3
|5.304
|609
|8.490
|35
|35
|% 100
|6.024
|5.913
|% 71
|Sarıkaya
|% 81,01
|% 18,99
|14.294
|3.351
|23.832
|102
|102
|% 100
|17.758
|17.645
|% 75
|Sorgun
|% 82,01
|% 17,99
|37.770
|8.288
|54.461
|210
|209
|% 100
|46.571
|46.058
|% 86
|Şefaatli
|% 64,37
|% 35,63
|6.072
|3.361
|11.491
|67
|67
|% 100
|9.605
|9.433
|% 84
|Yenifakılı
|% 53,52
|% 46,48
|1.923
|1.670
|4.285
|19
|19
|% 100
|3.703
|3.593
|% 86
|Yerköy
|% 64,92
|% 35,08
|14.462
|7.814
|26.977
|117
|117
|% 100
|22.604
|22.276
|% 84